Захарова оценила призыв Госдепа «убраться» России с Ближнего Востока

Аргументы Недели → Политика 13+

5 июня 2020, 10:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Мария Захарова, сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление помощника госсекретаря США Дэвида Шенкера о том, что Россия должна «убираться с Ближнего Востока» из-за своей «деструктивной роли».

«Хотелось бы уточнить, какой американский проект последних двух десятилетий на Ближнем Востоке Шенкер считает удачным? Не можем припомнить. Только смерти и разрушения стали итогом политики США в регионе», - высказала она.

Ранее Шенкер отметил, что на протяжении 45 лет краеугольным камнем американской политики было «держать русских подальше» от Ближнего Востока, но Барак Обама поддержал направление военных РФ в Сирию и ошибся.