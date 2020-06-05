В Кремле объяснили реакцию Путина на совещании по ЧП в Норильске

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5 июня 2020, 14:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Кремль, pixabay.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал поручение Владимира Путина правоохранительным органам проверить своевременное оповещение о ЧП с разливом дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске.

«Вы знаете, что сейчас они разбираются с этой ситуацией. Поэтому давайте не будем забегать вперед и дождемся первых результатов разбирательства правоохранительных органов», - высказал он.

Песков отметил, что Путину о ситуации в Норильске действительно доложили позже, поэтому на совещании по ликвидации последствий ЧП прозвучала фраза про социальные сети и узнавание информации оттуда.

В Интернете активное обсуждение вызвал отрывок, где президент обращается к губернатору Красноярского края Александру Уссу и спрашивает, как исправлять ситуацию и «все ли нормально у него со здоровьем».