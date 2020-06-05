В МЧС заявили о локализации разлива топлива под Норильском

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5 июня 2020, 14:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Евгений Зиничев на месте аварии в Норильске, EMERCOM of Russia/globallookpress.com

В пятницу, 5 июня, на месте аварии в Норильске удалось локализовать разлив дизельного топлива. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

«На данный момент проведена локализация места разлива дизельного топлива и собрано более 200 тонн горюче-смазочных материалов», - уточнили в ведомстве.

Собеседник рассказал, что в пятницу глава МЧС России Евгений Зиничев посетил полевой лагерь спасателей под Норильском, который расположен вблизи места ЧС. Отмечается, что он полностью автономен и оснащен всем необходимым: спутниковая связь, УКВ-радиосвязь и видеоконференцсвязь.

Ранее были опубликованы спутниковые снимки разлива топлива в Норильске.