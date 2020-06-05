Появились спутниковые снимки разлива топлива в Норильске

Аргументы Недели → Происшествия 13+

5 июня 2020, 09:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: фото с места разлива топлива, Norilsk Nickel Press Service/globallookpress.com

«Роскомос» опубликовал спутниковые снимки разлива дизельного топлива в Норильске. Известно, что ЧП произошло в пятницу, 29 мая, на территории ТЭЦ-3.

«Роскосмос выполняет космический мониторинг разлива топлива в Норильске с помощью российской орбитальной группировки», - говорится в сообщении госкорпорации.

На размещенных фотографиях можно заметить нефтяные пятна на реке Амбарная, боновые заграждения и следы земляных работ. Кроме того, объём утечки топлива превысил 20 тысяч тонн, а площадь загрязнения в городе составила 180 тыс. кв. м.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил ситуацию с разливов дизельного топлива в Норильске – ЧП федерального масштаба. Возбуждено три уголовных дела. Начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин взят под арест.

Роскосмос выполняет космический мониторинг разлива топлива в Норильске с помощью российской орбитальной группировки#ДЗЗ #ОрбитальныеГруппировки pic.twitter.com/2CIFnynVAL — РОСКОСМОС (@roscosmos) June 4, 2020