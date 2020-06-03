Крымские татары оценили прогноз Чубарова о захвате Россией юга Украины

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров прокомментировал озвученный Рефатом Чубаровым прогноз о якобы готовности РФ захватить часть юга Украины.
Умеров считает, что эти высказывания продиктованы желанием обратить на себя внимание и выпросить очередной западный грант на антироссийскую риторику. "У крымских татар есть пословица "Агъламаян балая, меме еммее вермилер", что в переводе значит "Не плачущему ребенку грудь не дают". Вот пан Чубаров вечно плачет, чтобы выторговать очередной западный грант на антироссийскую риторику. Хочу успокоить экстремиста Чубарова, Россия никуда вторгаться не будет", - сказал Умеров. Он считает, что со временем все большее количество украинских политиков начинают понимать, что с Россией надо дружить.
По словам бывшего депутата Верховной рады Рефата Чубарова, Москва может решиться на силовое решение проблемы водоснабжения, которая стоит перед Крымом, и атаковать соседнюю Херсонскую область, где расположено Каховское водохранилище.