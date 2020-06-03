Пушков высмеял идею о проведении переговоров по Донбассу без России: «Придумка в стиле фэнтези»

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3 июня 2020, 09:38 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Алексей Пушков, сайт Совета Федерации

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление вице-премьера Украины Алексея Резникова о проведении переговоров по Донбассу в «будапештском формате» без участия России.

«Будапештский формат» решения проблемы Донбасса без России - ещё одна неосуществимая киевская придумка в стиле фэнтези. Политика Киева вся ушла в слова и формулы, лишенные содержания», - иронично высказал сенатор.

Пушков отметил, что главы внешнеполитических ведомств в Киеве меняются, а «пустота остается». По его словам, «Носители пустоты» было бы хорошим названием для романа в жанре «фантастика».

Напомним, что Алексей Резников предложил не допускать к переговорам Россию из-за нарушения Будапештского меморандума и «нападения» на Украину. Данный документ в 1994 году подписали США, Франция, Великобритания, Украина и Россия.

Ранее МИД Украины раскритиковал планы Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7.