В Минпромторге перечислили основные преимущества России перед другими странами

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3 июня 2020, 07:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: храм Василия Блаженного в Москве, pixabay.com

Глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров назвал четыре конкурентных преимущества России перед другими странами. Своим мнением он поделился в интервью РИА Новости.

Мантуров считает, что у России есть сила духа, развитая наука, природные ресурсы и профессиональные кадры. Он отметил, что «национальный дух» состоит в оперативной реакции и эффективном выполнении задач, если есть какой-то вызов со стороны.

«Фундаментальная и прикладная наука – это наш козырь, и программа импортозамещения это подтвердила», - добавил Мантуров.

Кроме того, глава ведомства уверен, что Россия способна обеспечить конкурентные условия для высоких специалистов как опытных работников, так и выпускников вузов. По его словам, в страну начали возвращаться профессионалы, которые покинули ее в 90-е года из-за низкой зарплаты. Особенно, Мантуров выделил сферы науки и промышленности.

«У нас дешевле и электричество, и углеводороды, а это основа, например, для реализации тех или иных проектов по переработке углеводородов, если говорить о химическом комплексе», - объяснил ещё одно преимущество он.

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