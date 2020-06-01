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В Швеции спрогнозировали превращение Москвы в скопление поселков

, 10:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

В Швеции спрогнозировали превращение Москвы в скопление поселков
фото: Москва-сити, pixabay.com

Шведский экономист и футуролог Челль Нордстрем рассказал о децентрализации Москвы и других мегаполисов. Он не исключает, что ближайшие десятилетия самые развитые 600 городов мира будут обеспечивать 80% всей экономики, но сами будут напоминать «поселки».

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«Уже сейчас многие мегаполисы при всех своих урбанистических пейзажах не являются прежними городами – они начинают расползаться на отдельные районы, внутри которых люди живут своей жизнью», - пояснил он.

Нордстрем отметил, что речь идет о таких городах, как Москва, Лондон и Шанхай. При этом он привел в пример  университетские поселения внутри больших городов, где живут и работают люди, связанные с наукой и образованием. Однако эксперт уверен, что пандемия не остановит процессы глобализации, цифровизации и урбанизации, которые меняют экономику последние 30 лет.

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