Леонид Кравчук просчитал украинские потери после отказа от ядерного оружия

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31 мая 2020, 17:26 [ «Аргументы Недели» ]

Леонид Кравчук, Serg Glovny / globallookpress.com

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал о потерях страны после подписания Будапештского меморандума. Об этом он заявил в программе главного редактора издания "Гордон" Алеси Бацман.

Украина в связи с таким решением потеряла около $250 млрд. Как отметил Кравчук, ядерное вооружение, а также носители Backfire, то есть российские ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М, согласно классификации НАТО, "перешли в Россию". Экс-президент отметил, что с представителями США не было разговора о том, чтобы такую сумму Украине компенсировали США.

"Я же читал, общался с людьми, обращался к тем, кто разбирается в этом деле. Потому что президент, при всем уважении, не всеми фактами и цифрами может владеть", - отметил Кравчук.

Кравчук отметил, что в Украине "все до единой ракеты были направлены на США".

Первый президент Украины назвал единственный сценарий прекращения войны в Донбассе.