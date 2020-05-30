Путин считает, что пора начать «серьезные переговоры» по СНВ с США

Аргументы Недели → Политика 13+

30 мая 2020, 14:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности заявил, что нужно определить позицию России в связи с выходом США из договора по открытому небу (ДОН), а также обсудить судьбу вскоре завершающего свое действие договора СНВ-3. По его словам, выстроить с ними серьезных переговоров так и не получилось.

Полковник в отставке: США хотят «притормозить» разработку новейших вооружений РФ, чтобы «наверстать упущенное»

«Несколько вопросов обсудим сегодня: как обычно, текущие вопросы внутренней безопасности и международной повестки дня … Да и СНВ-3, по сути, скоро закончится, а серьезных переговоров по этой теме важнейшей не только для нас, но и для всего мира, думаю, так и не удалось начать. Поэтому надо поговорить на эту тему», - поясни Путин.

Ранее МИД РФ насмешили обвинения США в том, что Россия следит за их объектами с помощью ДОН.