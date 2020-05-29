Опубликовало видео перехвата бомбардировщиков США

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29 мая 2020, 18:06 [ «Аргументы Недели» ]

U.S. Air Force/Keystone Press Agency, B-1B Lancer

Министерство обороны России опубликовало видео сопровождения американских бомбардировщиков В-1В ВВС США над нейтральными водами Чёрного и Балтийского морей российскими истребителями Су-27П и Су-30СМ.

"На значительном удалении от государственной границы Российской Федерации американские бомбардировщики также непрерывно сопровождались российскими радиолокационными средствами контроля", - уточнили в ведомстве. Российские истребители заставили два бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США изменить направление полета от государственной границы России. Полеты российских боевых самолетов проходили строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Два американских бомбардировщика B-1B Lancer сегодня совершили полет над Европой и Черным морем.

Как сообщило командование ВВС США, самолеты поднялись с авиабазы в Южной Дакоте.