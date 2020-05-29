Бомбардировщики США пролетели над Черным морем, российские истребители поднялись на перехват

Два американских бомбардировщика B-1B Lancer сегодня совершили полет над Европой и Черным морем.
Как сообщило командование ВВС США, самолеты поднялись с авиабазы в Южной Дакоте.
На разных этапах полета бомбардировщиков сопровождали украинские Су-27 и МиГ-29, турецкие КС-135, польские F-16 и МиГ-29, румынские F-16 и МиГ-21 и греческие F-16.
Дежурные силы российских ПВО обнаружили американские стратегические бомбардировщики В-1В над нейтральными водами Чёрного и Балтийского морей, российские истребители Су-27П и Су-30СМ выполнили их сопровождение, сообщило Министерство обороны РФ.
Истребители приблизились к стратегическим бомбардировщикам США на безопасное расстояние и идентифицировали их. После этого американские самолёты изменили направление полёта от государственной границы России.
Российские истребители после выполнения задачи благополучно вернулись на аэродромы базирования.
Ранее СМИ опубликовали видео полета Ту-22М3 Воздушно-космических сил России над нейтральными водами Черного моря.