Бомбардировщики США пролетели над Черным морем, российские истребители поднялись на перехват

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29 мая 2020, 17:16 [ «Аргументы Недели» ]

Antonia Sehlstedt/Us Air, B-1B Lancer

Два американских бомбардировщика B-1B Lancer сегодня совершили полет над Европой и Черным морем.

Как сообщило командование ВВС США, самолеты поднялись с авиабазы в Южной Дакоте.

На разных этапах полета бомбардировщиков сопровождали украинские Су-27 и МиГ-29, турецкие КС-135, польские F-16 и МиГ-29, румынские F-16 и МиГ-21 и греческие F-16.

Дежурные силы российских ПВО обнаружили американские стратегические бомбардировщики В-1В над нейтральными водами Чёрного и Балтийского морей, российские истребители Су-27П и Су-30СМ выполнили их сопровождение, сообщило Министерство обороны РФ.

Истребители приблизились к стратегическим бомбардировщикам США на безопасное расстояние и идентифицировали их. После этого американские самолёты изменили направление полёта от государственной границы России.

Российские истребители после выполнения задачи благополучно вернулись на аэродромы базирования.

Ранее СМИ опубликовали видео полета Ту-22М3 Воздушно-космических сил России над нейтральными водами Черного моря.