Опубликовано видео полета бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем

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20 мая 2020, 11:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТРК "Звезда"

фото: Ту-22М3, сайт Минобороны РФ

СМИ опубликовали видео полета Ту-22М3 Воздушно-космических сил России над нейтральными водами Черного моря. В Минобороны рассказали, что бомбардировщики преодолели около 4,5 тысячи километров и находились в воздухе более пяти часов.

На размещенных в Интернете кадрах можно увидеть, как Ту-22М3 поднимаются в воздух, а потом проходят над морем. При этом некоторые кадры были сняты из кабины пилота. Отмечается, что на отдельных этапах бомбардировщики сопровождали истребители Южного военного округа.

Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей.

Ранее пилот российского МиГ-31 показал видео встречи с истребителем НАТО.