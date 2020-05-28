Пушков оценил планы Украины ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

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28 мая 2020, 13:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Алексей Пушков, Federation Council of Russia/Flickr.com/globallookpress.com

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о намерении ликвидировать администрации Донецкой и Луганской народных республик.

«Заявление … ликвидировать администрации ДНР/ЛНР «после установления контроля» над Донбассом - сотрясение воздуха, за которым ничего нет», - высказал сенатор.

Здесь речь идет о том, что Украина планирует «не особый статус Донбасса», а его «зачистку» и даже не скрывает этого, пояснил Пушков.

Ранее Кулеба отметил, что диалог с этими структурами не имеет никаких перспектив в будущей системе управления, и даже намекнул на «план Б».