МИД Украины сообщил о намерении ликвидировать администрации ЛНР и ДНР

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27 мая 2020, 22:10 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, здание МИД Украины

Структуры самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) будут ликвидированы, когда контроль над границей с Россией в Донбассе получит Украина, заявил украинский МИД.

Об этом сообщил глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что диалог с этими структурами не имеет никаких перспектив в будущей системе управления. "Если будет безопасность, будет система вывода войск, восстановлен контроль границы, то, собственно, где место этой оккупационной администрации? Ответ — нигде", — сказал Кулеба в эфире телеканала ATR. Министр напомнил, что в украинской администрации существует и план "Б", который разработан на случай, если решить вопрос по Донбассу не удастся в течение года. Не уточнив, какой именно.

Ранее аналитик назвал два варианта завершения войны Украины с республиками Донбасса.