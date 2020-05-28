Лавров рассказал о запрете западных стран просить помощь у России

Аргументы Недели → Политика 13+

28 мая 2020, 07:55 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Сергей Лавров, сайт МИД РФ

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что некоторым западным странам запрещают обращаться за помощью в борьбе с новой коронавирусной инфекции к России. Своим мнением он поделился в статье для китайского издания Global Times.

«Дошло до абсурдных обвинений в адрес моей страны в желании использовать гуманитарное и медицинское содействие с целью "укрепления геополитического влияния". До противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием - вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», - высказал дипломат.

Лавров отметил, что «пресловутая солидарность евро-атлантического образца» стала дороже жизни десятков тысяч обычных граждан. По его словам, пандемия должна была сплотить всех, но некоторые страны не отказались от своих «хищнических подходов» и начали действовать по принципу «каждый за себя». Причиной этого, пояснил он, является «неизлечимым эгоизмом ряда стран и их правящих элит».

«Чем, если не политизацией гуманитарных вопросов и не стремлением воспользоваться пандемией для наказания неугодных правительств, можно объяснить нежелание ряда западных стран, много рассуждающих о необходимости соблюдения прав человека, отказаться от применения односторонних экономических рестрикций против государств развивающегося мира – хотя бы до нормализации глобальной эпидемиологической обстановки?» - добавил Лавров.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Россия «создала пояс нерешенных конфликтов».