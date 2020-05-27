Грызлов: Украиной сорвана работа четырех подгрупп Контактной группы

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27 мая 2020, 22:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Viktor Chernov/Russian Look, Борис Грызлов

Представители Киева под разными предлогами сорвали работу четырех подгрупп Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, заявил журналистам полпред РФ Борис Грызлов.

«Очередное заседание Контактной группы показало, что Киев все дальше отходит от выполнения и минских договоренностей, и нормандских решений. Так дело не пойдет», - заявил российский полпред. «Даже обмен документами не смог полноценно состояться, хотя это отработанная процедура. Киевский театр абсурда продолжился и сегодня на заседании контактной группы», - отметил Грызлов.

Киевом не представлены отзывы на предложения Донбасса, нет решений по вопросам обмена и освобождения.

Кроме того, отметил Грызлов, Украина не дает гарантий, которые необходимы для подготовки работы пропускных пунктов. Он разочарован итогами состоявшейся видеоконференции.

МИД Украины сообщил о намерении ликвидировать администрации ЛНР и ДНР.