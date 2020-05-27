Косачёв высказался о планах США ввести новые санкции по «Северному потоку-2»: «Удручает стремительная деградация Америки»

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27 мая 2020, 10:37 [ «Аргументы Недели» ]

фото: North stream 2/globallookpress.com

Член Совета Федерации Константин Косачёв высказался о планах США ввести новые санкции по «Северному потоку-2». По мнению сенатора, «нынешние санкционные угрозы свидетельствуют: американцы все же в нас верят, причем больше, чем кто-либо другой».

Как написал Косачев в Facebook, «удручает другое – стремительная деградация Америки из глобальной державы, задававшей тон в формировании мировых экономических институтов, в агрессивного своекорыстного диктатора, у которого в арсенале не осталось никаких мер, кроме санкций».

США готовят еще одни санкции в отношении газопровода «Северный поток-2», который возводит Россия. Информацию о новых санкция против проекта подтвердил американский посол в Германии Ричард Гренелл.

Напомним, ранее из-за американских санкций в отношении «Северного потока-2» швейцарская Allseas остановила сотрудничество по прокладке труб с компанией компании Nord Stream 2 AG. Глава МИД России Сергей Лавров убеждён, что проект газопровода «Северный поток — 2» будет реализован, так как в нем заинтересованы Германия и другие страны Европы.