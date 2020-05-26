В Кремле объяснили, когда будет известна дата проведения парада Победы

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26 мая 2020, 14:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Дмитрий Песков, Zamir Usmanov/globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о переносе парада в честь 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Известно, что праздничные мероприятия перенесли из-за вспышки новой коронавирусной инфекции.

«Это решение, которое, безусловно, будет принимать на основе всех сводных данных глава государства. Давайте дождемся, когда глава государства сообщит о своем решении», - пояснил он.

Такой же ответ он дал на вопрос журналистов о дате проведения голосования по поправкам к Конституции.

Ранее были названы примерные даты проведения парада Победы и голосования.