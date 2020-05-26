Все новости >>

Аргументы Недели Политика 13+

В Кремле объяснили, когда будет известна дата проведения парада Победы

, 14:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Кремле объяснили, когда будет известна дата проведения парада Победы
Фото: Дмитрий Песков, Zamir Usmanov/globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о переносе парада в честь 75-летней  годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Известно, что праздничные мероприятия перенесли из-за вспышки новой коронавирусной инфекции.

«Это решение, которое, безусловно, будет принимать на основе всех сводных данных глава государства. Давайте дождемся, когда глава государства сообщит о своем решении», - пояснил он.

Такой же ответ он дал на вопрос журналистов о дате проведения голосования по поправкам к Конституции.

Ранее были названы примерные даты проведения парада Победы и голосования.

БА

В мире

Украинский дипломат назвал лучшее решение для военного конфликта Киева с ДНР и ЛНР

Украинский дипломат назвал лучшее решение для военного конфликта Киева с ДНР и ЛНР

Приднестровская формула, когда был достигнут не мир, а перемирие, является лучшим решением для конфликта в Донбассе. С таким заявлением выступил Александр Чалый, бывший заместитель главы украинского МИД.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью