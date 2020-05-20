Известны возможные сроки проведения Парада и голосования по Конституции в России

Аргументы Недели → Политика 13+

20 мая 2020, 08:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото:Кремль, pixabay.com

СМИ со ссылкой на источники в Кремле сообщили, что в администрации президента РФ обсудили сроки проведения парада Победы и голосования по поправкам в Конституцию. Оба мероприятия были перенесены из-за вспышки коронавирусной инфекции в стране.

Отмечается, что Парад и голосование могут провести в один день - 24 июня. Кроме того, собеседник подтвердил, что именно эта дата рассматривается в качестве основной. В этот день состоялся парад Победы в 1945 году.

В Минобороны тоже не исключили того, что памятное мероприятие состоится в конце июня.

В качестве альтернативного варианта для голосования рассматриваются дни в начале июля, а для парада Победы - 3 сентября.

Однако окончательное решение еще не принято - все будет зависеть от развития ситуации в пандемией в России. Напомним, что общее число заболевших коронавирусом в стране достигло 299 941 чел., из них 76 130 - выздоровели, 2 837 - умерли.