В Москве прошел воздушный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

В Москве состоялся воздушный парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ранее в субботу, 9 мая, граждан России с праздником поздравил президент страны Владимир Путин
Над Красной площадью Москвы прошел парадный строй из 75 вертолетов и самолетов. Традиционно воздушную часть парада открыли вертолеты, в частности, самый крупный в мире военно-транспортный вертолет – Ми-26, транспортно-боевые Ми-35М, многоцелевые Ми-8АМТШ, разведывательно-ударные Ка-52 "Аллигатор", а также Ми-28Н "Ночной охотник".
Следом прошел самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, три Ил-76МД и три дальних бомбардировщика Ту-95МС. После этого в небе над российской столицей появились четыре бомбардировщика Ту-22М3, которые возглавлял ракетоносец Ту-160. Затем в боевом порядке пролетели топливозаправщик Ил-78 и дальний бомбардировщик Ту-160, которые продемонстрировали имитацию процесса дозаправки в воздухе.
Далее проследовал квартет многоцелевых фронтовых истребителей МиГ-29СМТ и четыре фронтовых бомбардировщика Су-24М.
Затем в воздушном строю прошли четыре истребителя-перехватчика МиГ-31К с гиперзвуковыми авиационными ракетами "Кинжал" и четыре многоцелевых истребителя пятого поколения Су-57. После этого пролетела группа, состоящая из десяти самолетов, в составе которой были бомбардировщики Су-34, а также истребители Су-30СМ и Су-35С.
Далее пролетели пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи".
Авиапарад над Красной площадью закрыли шесть штурмовиков Су-25, которые окрасили небо над Москвой специальными дымами в цвета государственного флага России.