В Москве прошел воздушный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

В Москве состоялся воздушный парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ранее в субботу, 9 мая, граждан России с праздником поздравил президент страны Владимир Путин

Над Красной площадью Москвы прошел парадный строй из 75 вертолетов и самолетов. Традиционно воздушную часть парада открыли вертолеты, в частности, самый крупный в мире военно-транспортный вертолет – Ми-26, транспортно-боевые Ми-35М, многоцелевые Ми-8АМТШ, разведывательно-ударные Ка-52 "Аллигатор", а также Ми-28Н "Ночной охотник".

Следом прошел самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, три Ил-76МД и три дальних бомбардировщика Ту-95МС. После этого в небе над российской столицей появились четыре бомбардировщика Ту-22М3, которые возглавлял ракетоносец Ту-160. Затем в боевом порядке пролетели топливозаправщик Ил-78 и дальний бомбардировщик Ту-160, которые продемонстрировали имитацию процесса дозаправки в воздухе.