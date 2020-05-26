Удальцов предположил, когда может пройти голосование по Конституции

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26 мая 2020, 09:35 [ «Аргументы Недели» ]

Конституция. Фото: Замир Усманов/globallookpress.com

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов предположил, когда в России может пройти голосование по поправкам в Конституцию. Он назвал возможную дату, исходя из требований российского законодательства.

«Если власть хочет провести голосование по поправкам в Конституцию 24 июня, то Путин должен объявить об этом сегодня-завтра, чтобы до голосования осталось 30 дней, как предписывает закон. Хотя более вероятным представляется выбор Кремля в пользу 8 июля», - считает Удальцов. Он добавил, что в условиях угрозы распространения коронавируса проводить голосование нецелесообразно. Удальцов предложил направить выделенные на это деньги на помощь гражданам, пострадавшим от COVID-19.