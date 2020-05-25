Поправки в Конституцию усилят роль некоммерческих организаций

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25 мая 2020, 14:53 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Евгений Тимофеев, директор благотворительного фонда «МОСТ». Фото из личного архива

Южноуральские эксперты считают, что благодаря поправкам в Конституцию некоммерческие организации будут участвовать в выработке государственной политики.

По мнению Евгения Тимофеева, директора благотворительного фонда «МОСТ», это будет настоящий прорыв во взаимоотношениях государства и общества

«Конституция фактически признаёт роль «третьего сектора» в стране. Власть берет на себя обязанность не только поддерживать и развивать добровольчество, но и формировать социальную политику при непосредственном участии НКО», — отметил Евгений Тимофеев.

Игорь Белехов, региональный координатор Общероссийского движения «Бессмертный полк России» считает, что президент доверяет НКО осуществлять социальные проекты. В качестве примера он привел президентские гранты. По словам Игоря Белехова, сегодня общественные организации выступают инициаторами важнейших социальных реформ.

«Закрепив соответствующие поправки о статусе НКО в новой редакции Конституции, мы повысим не только ответственность некоммерческого сектора, но и правительства в принятии мер поддержки НКО», — подчеркнул эксперт.