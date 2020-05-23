В парламенте Чечни рассказали о здоровье Кадырова

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23 мая 2020, 07:51 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Рамзан Кадыров, Вконтакте

Спикер парламента Чеченской Республики, руководитель оперативного штаба по противодействию коронавирусу Магомед Даудов прокомментировал сообщения о болезни Рамзана Кадырова.

«Ходят разные сплетни, что только не говорят, я заявляю, что наш глава республики Рамзан Кадыров здоров, то, что пишут и говорят о нем — это все неправда», - высказал он.

Даудов отметил, что неизвестная группа людей «сочиняет» то, чего нет, «выдавая желаемое за действительное». По его словам, все слова о болезни и процентах поражения легких Кадырова ложь. Кроме того, он опроверг сообщение о коронавирусной инфекции у министра здравоохранения Эльхана Сулейманова.

«Я знаю, что народ обеспокоен этими слухами, и хочу вас успокоить: все хорошо», - заключил он.

Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров доставлен в тяжелом состоянии в Москву с подозрением на COVID-19. Позже в СМИ появилась информация о том, что у главы Республики повреждено 50% легких.

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров также заявил, что у Кадырова «все хорошо и он никуда не поступал».