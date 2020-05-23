Все новости >>

Аргументы Недели Политика 13+

В парламенте Чечни рассказали о здоровье Кадырова

, 07:51 [ «Аргументы Недели» ]

В парламенте Чечни рассказали о здоровье Кадырова
фото: Рамзан Кадыров, Вконтакте

Спикер парламента Чеченской Республики, руководитель оперативного штаба по противодействию коронавирусу Магомед Даудов прокомментировал сообщения о болезни Рамзана Кадырова.

«Ходят разные сплетни, что только не говорят, я заявляю, что наш глава республики Рамзан Кадыров здоров, то, что пишут и говорят о нем — это все неправда», - высказал он.

Даудов отметил, что неизвестная группа людей «сочиняет» то, чего нет, «выдавая желаемое за действительное». По его словам, все слова о болезни и процентах поражения легких Кадырова ложь. Кроме того, он опроверг сообщение о коронавирусной инфекции у министра здравоохранения Эльхана Сулейманова.

«Я знаю, что народ обеспокоен этими слухами, и хочу вас успокоить: все хорошо», - заключил он.

Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров доставлен в тяжелом состоянии в Москву с подозрением на COVID-19. Позже в СМИ появилась информация о том, что у главы Республики повреждено 50% легких. 

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров также заявил, что у Кадырова «все хорошо и он никуда не поступал».

БА

Политика

Украина и США не явились на заседание Совбеза ООН по Крыму

Украина и США не явились на заседание Совбеза ООН по Крыму

Представители некоторых стран, в том числе Украины и Соединенных Штатов, отказались принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по «формуле Арриа», посвященном ситуации в Крыму. Об этом сообщило российское постпредство.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью