Косачёв прокомментировал заявление НАТО о нарушении Россией ДОН

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22 мая 2020, 22:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Константин Косачев, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал заявление НАТО, в котором Российская Федерация обвиняется в нарушении Договора по открытому небу (ДОН).

Как отметил Косачёв, такая позиция союзников Соединенных Штатов по альянсу не удивляет. Не первый раз, когда они поддерживают США, "не понимая, что тем самым они становятся соучастниками операции по разрушению этого договора". Европейские страны - американские союзники уверены, что любую сложную проблему американцы решат. "Именно поэтому, выбирая между правдой и интересами, эти страны действуют в соответствии с интересами, даже если это противоречит реальной ситуации", - отметил сенатор.

Такое поведение НАТО "вызывает лишь сожаление", - резюмировал Константин Косачёв.

Североатлантический альянс заявил, что Россия нарушает Договор по открытому небу (ДОН). Соответствующий документ опубликован в пятницу, 22 мая, на сайте ведомства.