Пентагон: для сдерживания России и Китая 355 американских военных кораблей мало

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22 мая 2020, 20:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Пентагон, фото: pixabay.com

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что военно-морским силам США не хватит 355 кораблей для эффективного сдерживания России и Китая на море, нужен более многочисленный флот.

"В будущем будет больше небольших надводных кораблей... И мне кажется, что нам нужно больше подлодок", - добавил глава Пентагона в интервью журналисту Хью Хьюитту. По его словам, усилия американских военных в настоящее время нацелены на то, чтобы "обеспечить сдерживание Китая и, если потребуется, бороться и одержать победу над Китаем". Он также сказал, что считает американский флот лучшим в мире, но его необходимо развивать и в дальнейшем, чтобы справиться "с почти сопоставимыми с нами морскими державами, такими как Китай или Россия".

Некоммерческий исследовательский центр RAND по заказу Военно-воздушных сил США подготовил доклад, в котором рассмотрен сценарий развития военных конфликтов в ближайшие десять лет.