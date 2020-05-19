Россия и Китай имеют преимущества в случае военного конфликта с США

Аргументы Недели → В мире 13+

19 мая 2020, 15:40 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

Фото: соцсети

Некоммерческий исследовательский центр RAND по заказу Военно-воздушных сил США подготовил доклад, в котором рассмотрен сценарий развития военных конфликтов в ближайшие десять лет.

Ключевым оружием войны Пентагон рассматривает авиацию. Аналитики RAND отмечают:

«Хотя возможности Китая и России не в полной мере соответствуют возможностям Америки, но обе страны, вероятно, будут иметь преимущества на собственной территории, как в численном превосходстве, так и в обеспеченности современными системами вооружений, такими как передовые системы ПВО, обширные наступательные и оборонительные космические и кибернетические возможности, а также в способности вести тактическую ядерную войну».

К тенденциям, которые окажут влияние на международную ситуацию и на участие Соединенных Штатов в этих процессах, относятся повышение роли Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе и возрождение России в качестве стратегического конкурента. Помимо этого, исследователи учитывают потрясения, с которыми сталкивается Европа, и события, происходящие в исламском мире.

«С оперативной и тактической точек зрения объединенные группировки войск (сил) ВС США должны быть в состоянии быстро нарастить усилия на новых направлениях в регионе предполагаемого конфликта», - отмечают эксперты.

Крупномасштабная война с Китаем будет сосредоточена на морском театре военных действий, а потенциальный конфликт с Россией рассматривается как наземный. Ранее в случае противостояния с Китаем аналитики RAND просчитывали возможность незначительного успеха в районе Спартли. В воздухе над насыпными островами архипелага в Южно-Китайском море пока не исключается американское превосходство. RAND оценивает F-22 и F-35 по техническим параметрам выше самолетов китайской армии. При этом у F-35 отмечается целый список недостатков. Если по воздушным операциям Вашингтон может иметь какое-то преимущество над Спартли, то в сегменте морских сил в окрестностях Тайваня у авианосцев нет никаких шансов. Пекин обеспечил равенство на всей акватории Южно-Китайского моря.

В докладе RAND не исключает возможного столкновения в киберпространстве. Эксперты считают, что США необходимо адаптироваться к новым технологиям, которые могут реально угрожать американскому господству в воздушной и космической сферах.