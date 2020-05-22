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В МИД рассказали о контактах Путина и Трампа

, 14:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В МИД рассказали о контактах Путина и Трампа
президент США Дональд Трамп и глава РФ Владимир Путин, Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал о том, что плотные контакты России и США продолжаются.

По словам дипломата, с конца марта 2020 года состоялись уже шесть телефонных разговоров президента Российской Федерации Владимира Путина и лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Кроме того, как уточнил Сергей Рябков в рамках онлайн-дискуссии, организованной Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова, за вышеуказанный период глава МИД России Сергей Лавров общался с госсекретарем США Майклом Помпео четыре раза.

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