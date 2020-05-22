В МИД рассказали о контактах Путина и Трампа

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал о том, что плотные контакты России и США продолжаются.
По словам дипломата, с конца марта 2020 года состоялись уже шесть телефонных разговоров президента Российской Федерации Владимира Путина и лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.
Кроме того, как уточнил Сергей Рябков в рамках онлайн-дискуссии, организованной Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова, за вышеуказанный период глава МИД России Сергей Лавров общался с госсекретарем США Майклом Помпео четыре раза.