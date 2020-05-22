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Россия не станет отказываться от Договора по открытому небу

, 10:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Россия не станет отказываться от Договора по открытому небу
Флаг России. Фото: pixabay.com

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что Россия не намерена отказываться от Договора по открытому небу и надеется, что остальные 32 страны-участницы будут его придерживаться.

«Подход должен быть прагматичным. До тех пор, пока Договор остается в силе, то мы намерены полностью следовать всем правам и обязательствам, которые вытекают для нас из этого договора», - подчеркнул Грушко.

Он добавил, что российская сторона рассчитывает на то, что остальные государства не станут отказываться от соглашения и будут добросовестно соблюдать все его условия.

Ранее эксперт предположил, что выход США из Договора по открытому небу может стать началом новой гонки вооружений.

АБ

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