Онищенко не понравилась идея закрепить законодательно понятие «самоизоляция»

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22 мая 2020, 07:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Геннадий Онищенко. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Komsomolskaya Pravda

Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко негативно воспринял идею закрепить на законодательном уровне понятие самоизоляции. Депутат Госдумы признался, что это предложение «слишком эмоциональное».

Онищенко рассказала, что инициатива вызвала у него недоумение. Он отметил, что не понимает, как «самоизоляция» может официально на государственном уровне контролироваться.

«Я не понимаю, что они хотят вложить в это понятие, какие будут рычаги контроля, какие меры? Давайте еще "порог" введем и "обсервацию"? Пока у меня, как у профессионала в данной области, это предложение вызывает недоумение», - заявил специалист.