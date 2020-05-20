Онищенко призвал открыть магазины и кафе со следующей недели

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20 мая 2020, 16:27 [ «Аргументы Недели» ]

Геннадий Онищенко. Фото: globallookpress.com/ Photographer АГН Москва

Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что российским регионам следует с новой недели начать смягчение карантинных мер и открывать магазины, кафе и учебные заведения.

"Мы должны смело идти на открытие малого и среднего бизнеса с соблюдением всех требуемых защитных мер", — отметил Онищенко на пресс-конференции. "Вот солнышко на следующей неделе прогреется до 20 градусов, почему не открыть кафе, которые на улице", — сказал он. По мнению Онищенко, пора начинать "думать об отдыхе и запускать закрытые санатории, курорты, базы, которые сегодня не работают". "Но я обращаюсь к бизнесу: шкуру снимать с вас будут, если вы не будете соблюдать те требования, которые вам сегодня предписаны", — предостерег он.

Геннадий Онищенко также оценил текущую ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID – 19 в России.