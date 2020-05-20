Онищенко оценил прирост новых случаев коронавируса в России

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20 мая 2020, 14:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Геннадий Онищенко, АГН Москва/globallookpress.com

Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил текущую ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID – 19 в России. Он отметил, что скоро люди смогут “приступить к работе”.

“… я с уверенностью могу сказать, что мы с вами сегодня в нашей стране наблюдаем стабилизацию эпидемического процесса, хотя рост идет еще”, - высказал он.

Онищенко добавил, что в Москве уже открыты промышленные и строительные предприятия, а также медицинские учреждения и продуктовые магазины.

Напомним, что сегодня впервые с начала пандемии число выздоровевших пациентов от коронавируса в России превысило число заболевших.

Геннадий Онищенко рассказал, зачем носить средства индивидуальной защиты на улице. По его словам, в этом есть свои преимущества.