Онищенко оценил прирост новых случаев коронавируса в России

Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил текущую ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID – 19 в России. Он отметил, что скоро люди смогут “приступить к работе”.
“… я с уверенностью могу сказать, что мы с вами сегодня в нашей стране наблюдаем стабилизацию эпидемического процесса, хотя рост идет еще”, - высказал он.
Онищенко добавил, что в Москве уже открыты промышленные и строительные предприятия, а также медицинские учреждения и продуктовые магазины.
Напомним, что сегодня впервые с начала пандемии число выздоровевших пациентов от коронавируса в России превысило число заболевших.
Геннадий Онищенко рассказал, зачем носить средства индивидуальной защиты на улице. По его словам, в этом есть свои преимущества.