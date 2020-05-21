Генерал-майор показал видео, доказывающие вмешательство Турции в ливийский конфликт

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21 мая 2020, 22:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

скриншот видео из telegram-каналов

Генерал-майор Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари показал видеозапись с турецкого бронетранспортера Kirpi, захваченного ЛНА, которая доказывает военное вмешательство Турции в дела Ливии.

ЛНА удалось завладеть турецкой бронемашиной Kirpi. На ней были установлены камеры, записавшие транспортировку бронемашины из турецкого порта «Измир» в порт «Триполи». Эти кадры стали доказательством того, что Анкара нарушила оружейное эмбарго ООН. Мисмари также показал записи тренировок боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в порту ливийской столицы. В роли учителей выступали турецкие офицеры. Также на кадрах присутствуют сирийские наемники.

По словам генерал-майора, сейчас на ливийской территории находится 1500 военных из Турции, а также сотрудники частной военной компании SADAT. Еще около 2500 турецких военных проходят подготовку перед отправкой в североафриканское государство.

В Ливии может начаться масштабная воздушная операция. Об этом заявил командующий ВВС ливийской национальной армии (ЛНА) Сакр аль-Джаруши.