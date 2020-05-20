В США считают, что глава ВОЗ «необычно близко» связан с Китаем

Госсекретарь США Майк Помпео выразил сегодня серьезную обеспокоенность "тесными связями" руководителя Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса с Китаем.
"Насколько я знаю, у доктора Тедроса были необычно тесные связи с Пекином задолго до того, как началась пандемия, и это вызывает глубокое беспокойство", - сказал Помпео без каких-либо подробностей.
Он заявил о поддержке инициативы Австралии о проведении независимого расследования причин и обстоятельств вспышки коронавируса нового типа.
Стало известно, что ВОЗ в ближайшее время начнет оценку своей деятельности в период пандемии коронавируса.