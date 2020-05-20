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В США считают, что глава ВОЗ «необычно близко» связан с Китаем

, 22:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

В США считают, что глава ВОЗ «необычно близко» связан с Китаем
Майк Помпео, Chris Kleponis/CNP/AdMedia

Госсекретарь США Майк Помпео выразил сегодня серьезную обеспокоенность "тесными связями" руководителя Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса с Китаем.

"Насколько я знаю, у доктора Тедроса были необычно тесные связи с Пекином задолго до того, как началась пандемия, и это вызывает глубокое беспокойство", - сказал Помпео без каких-либо подробностей.

Он заявил о поддержке инициативы Австралии о проведении независимого расследования причин и обстоятельств вспышки коронавируса нового типа.

Стало известно, что ВОЗ в ближайшее время начнет оценку своей деятельности в период пандемии коронавируса.

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