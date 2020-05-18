Поклонская прокомментировала идею Украины по «деоккупации» Крыма: «кваканье лягушек»

Аргументы Недели → Политика 13+

18 мая 2020, 18:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Наталья Поклонская, фото facebook.com/PoklonskayaNV

Зампред комитета Госдумы по международным делам, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская назвала профанацией разработку Украиной стратегии по возвращению Крыма: слежка "за пузырьками в воде от дуновения ветра".

Поклонская сравнила такие высказывания еще с кваканьем лягушек, при этом обязательно надо "делать очень напряженное и задумчивое лицо".

Наталья Поклонская подчеркнула, что Дмитрий Кулеба похож чем-то на диджея в клубе. "Крутит музыку, которую заказали, и сам подсвистывает и балдеет под нее, а песня называется "аннексия", которая одурманивает разум как наркотик", - подчеркнула Поклонская.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 18 мая, сообщил, что эксперты внешнеполитического ведомства страны к настоящему моменту разработали план по "деоккупации" Крыма.