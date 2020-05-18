Глава МИД Украины сообщил о подготовке плана по «деоккупации» Крыма

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18 мая 2020, 13:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Крым, pixabay.com

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 18 мая, сообщил, что эксперты внешнеполитического ведомства страны к настоящему моменту разработали план по "деоккупации" Крыма.

Кулеба отметил, что пока не определено, останется ли этот план документом МИД Украины, или это будет нечто более масштабное, вероятно, "утвержденное решением СНБО".

По словам министра, стратегией Киева в вопросе возвращения Крыма является "игра в длинную". Украина намерена постоянно контролировать политику санкционного давления, а также обеспечить готовность государственных институтов страны "принять Крым обратно".