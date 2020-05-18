Матвиенко рассказала, как Москва относится к расследованию деятельности ВОЗ

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18 мая 2020, 14:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Валентина Матвиенко. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Federation Council of Russia.jpg

Спикер Совфеда обозначила позицию Москвы относительно проведения расследования в отношении ВОЗ из-за пандемии коронавирусной инфекции. «Сегодня уж точно нет оснований устраивать судилище», - считает она.

Матвиенко отметила, что Россия не поддерживает идею расследования деятельности ВОЗ. «На уровне отсутствия всякого здравомыслия даже появляются идеи создать какую-то альтернативную структуру. Не сейчас, не время, точно этого делать нельзя», - сказала политик.

Она добавила, что в Москве считают Всемирную организацию здравоохранения очень полезной структурой, которая принесла много пользы в первые недели после появления коронавируса COVID-19.