В Совфеде предложили перенести часть ведомств из Москвы в регионы

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18 мая 2020, 13:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Совет Федерации. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Konstantin Kokoshkin

Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил перевести часть ведомств из столицы в регионы страны. Соответствующее предложение он направил помощнику российского президента Максиму Орешкину.

«Предложения об изменении места нахождения могут быть рассмотрены и в отношении министерств и ведомств», - считает Кутепов. В качестве примера он напомнил о Минвостокразвитии, которое базируется в Москве, хотя и является профильным ведомством определенного округа. «Рыболовство развито в приморских регионах, где необходимо участие Росрыболовства, авиационная промышленность сосредоточена в Поволжье», - добавил Кутепов. Он предложил оставить в столице лишь небольшие представительства, а сами ведомства перевести в регионы.