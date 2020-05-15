В Совфеде оценили предложение ввести пособие для покупки перчаток и масок

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15 мая 2020, 10:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Девушка в медицинской маске. Фото: pixabay.com

Сенатор Совфеда Валерий Рязанский оценил предложение Ирины Волынец предоставить россиянам деньги на покупку защитных масок и перчаток. Он подчеркнул, что ему понятно это предложение.

При этом сенатор заявил, что, на его взгляд, правильнее было бы бесплатно раздавать средства индивидуальной защиты при входе в медучреждения. «Надо заниматься раздачей, в том числе, давать бесплатно как бахилы в поликлиниках», - сказал Рязанский. По его словам, реализовать это гораздо проще, чем установить выплаты на перчатки и маски.

Ранее глава Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила оплатить россиянам маски и перчатки, поскольку не у всех есть деньги на их покупку.