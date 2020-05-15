Правительству предложили заплатить россиянам за обязательное ношение масок

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15 мая 2020, 07:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Маска и перчатки. Фото: pixabay.com

В правительство России поступила идея ввести для россиян новое пособие. Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила раздавать гражданам деньги на покупку масок и перчаток.

Волынец подчеркнула, что многие регионы вводят обязательное ношение масок и перчаток, но не все жители финансово обеспечены настолько, чтобы купить необходимое количество средств индивидуальной защиты.

«Его размер должен рассчитываться с учетом средней стоимости средств защиты в каждом регионе из расчета минимум одна маска в день», - предложила Волынец. Согласно предложению, пособие должно поступать ежемесячно вплоть до завершения пандемии коронавируса. В некоторых случаях можно заменить деньги на бесплатные маски и перчатки.