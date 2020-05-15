Правительству предложили заплатить россиянам за обязательное ношение масок

В правительство России поступила идея ввести для россиян новое пособие. Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила раздавать гражданам деньги на покупку масок и перчаток.
Волынец подчеркнула, что многие регионы вводят обязательное ношение масок и перчаток, но не все жители финансово обеспечены настолько, чтобы купить необходимое количество средств индивидуальной защиты.
«Его размер должен рассчитываться с учетом средней стоимости средств защиты в каждом регионе из расчета минимум одна маска в день», - предложила Волынец. Согласно предложению, пособие должно поступать ежемесячно вплоть до завершения пандемии коронавируса. В некоторых случаях можно заменить деньги на бесплатные маски и перчатки.