Замглавы МИД: Москва никогда не просила Вашингтон снять санкции с России

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков в понедельник, 18 мая, сделал важное заявление. По словам дипломата, Москва никогда не просила у США снять санкции с РФ.
Рябков в рамках лекции в видеоформате, организованной МГИМО, подчеркнул, что российская сторона не призывала Соединенные Штаты Америки снять ограничения и не делает этого сейчас.
По словам замглавы МИД РФ, в настоящий момент под разнообразными санкциями со стороны Вашингтона находятся 314 россиян, а также 496 российских юридических лиц.
Сергей Рябков добавил, что Москва эти ограничения не признает и не обращает на них внимания.