Замглавы МИД: Москва никогда не просила Вашингтон снять санкции с России

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18 мая 2020, 12:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

замглавы МИД РФ Сергей Рябков, MFA Russia/via Globallookpress.com

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков в понедельник, 18 мая, сделал важное заявление. По словам дипломата, Москва никогда не просила у США снять санкции с РФ.

Рябков в рамках лекции в видеоформате, организованной МГИМО, подчеркнул, что российская сторона не призывала Соединенные Штаты Америки снять ограничения и не делает этого сейчас.

По словам замглавы МИД РФ, в настоящий момент под разнообразными санкциями со стороны Вашингтона находятся 314 россиян, а также 496 российских юридических лиц.

Сергей Рябков добавил, что Москва эти ограничения не признает и не обращает на них внимания.