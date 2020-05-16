В Совфеде назвали причину введения Украиной санкций против МГУ и Эрмитажа

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал введенные на три года президентом Украины Владимиром Зеленским санкции против Эрмитажа, МГУ, Русского географического общества и прочих культурных учреждений.
«Ничего удивительного нет. Всё в том же направлении. Это направление — полностью отгородиться от России, от прошлого, от общей истории. Они строят свою собственную историю и своё государство с особыми корнями, традициями и культурой», - высказала сенатор RT.
Цеков отметил, что в этих культурных учреждениях собраны экспонаты и достоверные факты. По его словам, власти Украины хотят, чтобы местные жители забыли свое прошлое и «начали все с чистого листа».
Ранее депутат Госдумы Вячеслав Никонов назвал новые ограничения «днищем».