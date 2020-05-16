Депутат ГД назвал санкции Украины против МГУ и Эрмитажа «днищем»

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16 мая 2020, 12:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Facebook

МГУ, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов в субботу, 16 мая, назвал введение президентом Украины Владимиром Зеленским санкций в отношении МГУ и Эрмитажа "днищем".

"Сначала отреклись от Великой Победы, теперь от Великой Культуры. Днище", – подчеркнул Никонов на своей страничке в социальной сети.

Председатель комитета ГД по образованию и науке саркастически отметил, что украинскому руководству пора начать сжигать на кострах книги – после этого станет полным сходство с нацистским режимом. Вячеслав Никонов также добавил, что "острый дефицит или полное отсутствие мозгов" властям Украины можно не лечить, поскольку "это не лечится".