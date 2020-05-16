Депутат ГД назвал санкции Украины против МГУ и Эрмитажа «днищем»

Председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов в субботу, 16 мая, назвал введение президентом Украины Владимиром Зеленским санкций в отношении МГУ и Эрмитажа "днищем".
"Сначала отреклись от Великой Победы, теперь от Великой Культуры. Днище", – подчеркнул Никонов на своей страничке в социальной сети.
Председатель комитета ГД по образованию и науке саркастически отметил, что украинскому руководству пора начать сжигать на кострах книги – после этого станет полным сходство с нацистским режимом. Вячеслав Никонов также добавил, что "острый дефицит или полное отсутствие мозгов" властям Украины можно не лечить, поскольку "это не лечится".