Военный эксперт оценил статью о «морском монстре»: «Русская угроза - это самое то»

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18 мая 2020, 11:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

фото: море, pixabay.com

Военный эксперт Алексей Хлопотов прокомментировал статью американского СМИ о создании «морского монстра» в России. Отмечается, что речь шла об экраноплане А-050 «Чайка-2».

«В промышленность нужно вливать деньги, просто так Конгресс США выделение денег не одобрит, нужно создать какую-то шумиху. Русская угроза - это самое то», - высказал он.

Хлопотов отметил, что Россия является основоположником этого транспортного средства и не упустит возможность «похвастаться» своими разработками. Эксперт считает, что экранопланы имеют большую грузоподъемность и развивают высокую скорость, сравнимую с самолётом, а также эффективны в качестве машин для высадки десанта и перевозки техники. Однако он считает, что их не пустят в массовое использование.