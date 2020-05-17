Алексей Пушков о возможном размещении ядерных ракет США в Польше: «никак в ядерные игрушки не наиграются»

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17 мая 2020, 16:37 [ «Аргументы Недели» ]

Алексей Пушков, фото: Federation Council of Russia/via globallookpress.com

Член Совфеда Алексей Пушков предостерёг США от размещения в Польше ядерного оружия. Он напомнил политикам этих стран о Карибском кризисе 1962 года, отметив, что США "никак в ядерные игрушки не наиграются".

Напомним, Карибский кризис разразился в 1962 году после того, как СССР в ответ на размещение США в 1961 году ядерных ракет в Турции, разместил свои ракеты с ядерными зарядами на Кубе, в непосредственной близости к США.

Пушков считает, что США об этом либо не знают, либо забыли. Он добавил, что размещение такого оружия на территории Польши может способствовать развитию подобного кризиса. "Забыли про угрозу «ядерной зимы», неучи. Никак в ядерные игрушки не наиграются", - написал он.

Слова сенатора прозвучали в ответ на предложение американского посла в Польше Джорджетты Мосбахер разместить ядерное оружие на территории этой страны.