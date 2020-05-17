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Пушков резко отреагировал на статью о смерти русских от COVID-19

, 09:20 [ «Аргументы Недели» ]

Пушков резко отреагировал на статью о смерти русских от COVID-19
фото: Алексей Пушков, сайт Совета Федерации

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил заголовок опубликованной в Bloomberg статьи о том, почему коронавирус «не убил больше русских». Сейчас название материала изменено.

«Так могли бы сказать в гитлеровской Германии: «Почему наше оружие не убило больше русских?» И возмутиться по этому поводу. Та еще описка», - высказал сенатор.

Пушков считает, что подобные заголовки говорят о «враждебности» и «расизме».

Напомним, что материал о смертности от COVID-19 в России вышел под названием: «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «дан старт дезинформационной кампании в отношении России в контексте пандемии». По ее словам, эксперты могли «обидеться» на такой заголовок. 

БА

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Агентство Bloomberg изменило название статьи: «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских». В материале автор пытался разобраться в показателях смертности в России.

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