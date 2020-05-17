Бывший сенатор скончался от коронавируса в Удмуртии

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17 мая 2020, 08:57 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Виктор Шудегов, сайт Совета Федерации

В субботу, 16 мая, в Удмуртской Республике на 68-м году жизни скончался бывший сенатор Виктор Шудегов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Справедливая Россия».

«Ушел из жизни экс-руководитель регионального отделения Политической партии Справедливая Россия в Удмуртской Республике, бывший сенатор от УР, депутат Государственной Думы V и VI созывов, доктор физико-математических наук, профессор Виктор Евграфович Шудегов … причиной смерти стала коронавирусная инфекция», - отметили в ведомстве.

Представители регионального отделения выражают соболезнования родным и близким Виктора Шудегова. Он занимал должность председателя комитета Совета Федерации по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии.

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