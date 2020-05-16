В Петербурге от осложнений, вызванных COVID, умер известный врач-рентгенолог

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16 мая 2020, 19:52 [ «Аргументы Недели» ]

Виктор Парафило, фото из соцсети ВКонтакте

В Санкт-Петербурге скончался известный в городе Виктор Парафило, заведующий отделением лучевой диагностики Городской больницы №31. Врач-диагност работал с пациентами с подозрениями на коронавирус. И сам он заразился коронавирусной инфекцией.

Виктор Парафило выявил у себя COVID-19, с этим диагнозом он был госпитализирован. В первые дни в Городской больнице №2 лечение проходило спокойно. А потом доктору стало совсем плохо, лечащие врачи подключили его к аппарату ИВЛ.

15 мая Виктор Парафило скончался. Ему был 71 год.

Виктор Парафило — один из первых врачей, начавших работать в компьютерной томографии в Петербурге. В должности завотделением лучевой терапии Городской клинической больницы №31 он работал 25 лет. Коллеги заведующего отделением лучевой диагностики Городской больницы № 31 скорбят о его кончине.

Пользователи сети пишут о смерти Парафило: "Тот самый случай, когда врач - это призывание. Парафило был отличным специалистом. Боролся с коронавирусом не жалея себя. И сам же на этой войне погиб. Но определенно героем".

Врач московского баскетбольного клуба ЦСКА Роман Абжелилов скончался на 45-м году жизни. В клубе сообщили, что доктор Абжелилов заразился коронавирусной инфекцией и скончался от осложнений.