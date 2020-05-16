Врач баскетбольного клуба ЦСКА Роман Абжелилов умер от коронавируса

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16 мая 2020, 17:12 [ «Аргументы Недели» ]

Роман Абжелилов, фото с сайта cskabasket.com

Врач московского баскетбольного клуба ЦСКА Роман Абжелилов скончался на 45-м году жизни. В клубе сообщили, что доктор Абжелилов заразился коронавирусной инфекцией и скончался от осложнений.

Сообщение о смерти Романа Абжелилова появилось на сайте баскетбольного клуба ЦСКА. "Его организм отчаянно боролся, но так и не сумел справиться с осложнениями здоровья, вызванными коронавирусной инфекцией", - говорится в нем.

У доктора команды ЦСКА остались жена и двое детей. Армейцы выразили "глубочайшие соболезнования родным и близким": "Глубочайшие соболезнования родным и близким от всех армейцев, и всех тех, кому Роман помог справиться с проблемами со здоровьем… Он был прекрасным человеком и всеобщим любимцем… Это большая потеря для всех нас…"