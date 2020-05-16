В Роскосмосе готовы обсуждать с NASA освоение Луны

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16 мая 2020, 13:57 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Луна, pixabay.com

Заместитель генерального директора госкорпорации «Роскосмос» по международному сотрудничеству Сергей Савельев заявил, что обсуждение проекта по освоению Луны могло бы стать серьезным шагом на пути взаимодействия России и США.

«… за последние годы каналы прямой связи между Госкорпорацией „Роскосмос“ и NASA по целому ряду направлений заметно истощились. Вместо обсуждения десятков проектов, представляющих взаимный интерес, всё сводится либо к доставке астронавтов на Международную космическую станцию в рамках пилотируемой программы, либо к поставке в США российских двигателей», - высказал он.

Савельев отметил, что NASA приглашали Роскосмос для решения «широкого круга вопросов», но позже приглашение было отозвано из-за давления сенаторов. По его словам, теперь Москва зовет к себе руководство NASA, но ответа пока не последовало.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о создании «супер-пупер» ракеты.